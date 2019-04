Lecce: prete vestito da uovo di Pasqua in chiesa

Mentre nello Sri Lanka si versava il sangue dei Martiri, trucidati dai demoni-terroristi islamici mentre si trovano a Messa, nella diocesi di Lecce, alla Messa di Pasqua, avveniva questo: don Nando Capone, parroco della parrocchia S. Bernardino Realino in Lecce si è fatto “uovo di Pasqua” per “confermare” pienamente in tal modo i suoi parrocchiani nella fede e della santa devozione cattolica.

Nell’Omelia della Messa di Pasqua “don Nando” al modo e con lo stile dei santi e dei parroci del passato, ha esortato i suoi parrocchiami “ad essere essi stessi uova di Pasqua: “La Pasqua siamo noi – ha detto il sacerdote – ciascuno di voi deve essere un uovo pasquale, un segno di vita nuova, una sorpresa. Andate oltre ogni rancore, è questa la Risurrezione”.

Davvero dei devoti gesti e dei concetti di alta elevatura spirituale e teologica che natualmente trovano compiacenza nei mass media (e nei fedeli che nel video hanno applaudito nonostante il loro Parroco abbia detto “Noi preti ne abbiamo fatte di tutti i colori”. Ritorneremo su quella frase…).

blog.messainlatino.it