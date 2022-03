Sanzioni Russia, Di Maio: pronti ad affrontare l’impatto sull’economia

NEW YORK, 08 MAR – L’Italia è pronta a sostenere un terzo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea alla Russia che dovrebbe ampliare la lista delle banche e dei miliardari nel mirino nel tentativo di spingere Mosca a un cessate il fuoco. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che l’Ue è “pronta ad affrontare” l’impatto economico di queste misure sull’economia. L’Ue non cederà al “ricatto della Russia” sull’energia. (ANSA)

