Salvini: “O l’Europa si salva ora o diventa un califfato islamico”

L’Europa si salva adesso o non si salva più”. Lo ha detto Matteo Salvini a Torino, dove sta intervenendo all’apertura della campagna elettorale per le regionali, aggiungendo che “si è permesso tutto a tutti e non c’è più rispetto delle regole. O la riprendiamo in mano, come stiamo facendo con l’Italia, oppure diventa un califfato islamico senza speranza e senza futuro”.

“M5s è un po’ bastian contrario: un po’ sono per i porti chiusi, un po’ semichiusi ma finché faccio il ministro dell’Interno in Italia non si arriva”, ha detto ancora Salvini, “ho preso questo impegno, mi è costato una sequela di denunce, attacchi ma sappiano che più mi attaccano più vado avanti e non mi fermo. Non saranno quattro zecche a spaventarmi”.