Bergamo: picchia 5 poliziotti e li manda all’ospedale, arrestato tunisino

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno arrestato un tunisino irregolare di 30 anni con precedenti penali per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già condannato per reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, era stato fermato in un negozio a Stezzano (Bergamo).

Davanti agli agenti è andato in escandescenza al momento del controllo e ha tentato di fuggire, colpendo cinque poliziotti intervenuti per riportarlo alla calma.