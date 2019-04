80enne minacciato e rapinato, arrestate rumene

Sono ritenute responsabili di rapina aggravata nei confronti di un’ottantenne aggredito il 28 marzo scorso. Il personale del Commissariato di P.S. di Siderno ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Locri che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R.S.C. classe 1995 e O.A.L. classe 1992, entrambe nate in Romania, responsabili di rapina aggravata nei confronti di un’ottantenne aggredito il 28 marzo scorso all’interno della sua autovettura in Viale della Regina di Locri.

In particolare, le due donne, introducendosi all’interno dell’auto e prendendo posto l’una sul sedile anteriore lato passeggero e l’altra sul sedile posteriore, intimavano all’uomo di consegnare loro la somma 5 euro, poi altri 2 euro, ed infine 20 euro.