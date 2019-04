Antifascisti cantano ‘Bella ciao’ mentre suona il Silenzio della banda dei Carabinieri

NAPOLI, 25 APR – Alle note del silenzio, suonate dalla banda dei carabinieri in piazza Salvo D’Acquisto a Napoli, mentre veniva deposta una corona di fiori in memoria del carabiniere che sacrificò la vita per salvare un gruppo di civili dalla rappresaglia nazista, si è sovrapposto il coro di ‘Bella ciao’. A intonarlo, i partecipanti a una manifestazione, in programma con alcune sigle antifasciste.

Nel frattempo, il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e le altre autorità erano in silenzio davanti alla stele che ricorda il vice brigadiere.

Successivamente è stato suonato l’inno di Mameli cantato anche dalle autorità. ansa