Perugia: inneggiano alla jihad sul web, 5 stranieri arrestati. Saranno espulsi

Cinque stranieri che inneggiavano alla guerra santa su Facebook e altri social, facendo proselitismo, sono stati fermati dalla Procura di Perugia e dalle forze dell’ordine. L’indagine è scattata quando la Polizia postale si è imbattuta in alcune pagine Facebook e di altri social (stranamente aperti a tutti, senza filtri o chiusure) in cui venivano condivisi video dell’Isis e di protesta contro alcuni regimi musulmani, ma considerati troppo “morbidi” nei confronti dei cristiani e dell’Occidente.

In particolare hanno destato allarme dei video contro il re del Marocco, in particolare contro la recente visita del Papa, accompagnati da insulti e minacce, nonché propositi di abbattere una monarchia che non rispetta i precetti del Corano.