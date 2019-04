Rapita, picchiata e sposata a forza in Algeria. Salvata dalla polizia

Condividi

Cresciuta a Nizza, era stata costretta a forza a sposare un coetaneo algerino non appena raggiunta la maggiore età. Portata nell’entroterra del paese nordafricano, era riuscita a scappare e a tornare fortunosamente in Europa, ma i suoi parenti l’hanno messa in macchina, probabilmente dopo averla picchiata (ha diverse ecchimosi) e la stavano portando all’imbarco del traghetto Cartaghe, ieri in partenza da Genova.

Polizia e Guardia Costiera Genovese hanno fermato l’auto su cui la ragazza viaggiava mentre stava per salire sul traghetto, in porto. La giovane, che ha frequentato scuole occidentali in Francia ed è cittadina francese di origine algerina, non voleva arrendersi al matrimonio combinato e, per salvare l’”onore” e riportarla dal marito obbligato, si è resa colpevole di vari reati, tra cui il sequestro di persona.