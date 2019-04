“si nasce in un posto per caso e dobbiamo abolire i confini, quella robaccia”

Moni Ovadia a La7 urla sciocchezze auspicando l’abolizione delle cittadinanze: “Bisogna abolire universalmente il permesso di soggiorno. Nascere in un posto non è un merito. Uno non puo’ scegliere dove nascere, ma deve poter scegliere dove vivere e morire. Si nasce in un posto per caso e dobbiamo abolire i confini, quella robaccia”.

Falso. Siamo nati qui perché cento anni fa i nostri nonni hanno imbracciato un fucile, uno zaino e sono andati a morire per la Patria!