Madre uccide il figlio di due anni “piangeva troppo”

Alle 4.20 si è concluso l’interrogatorio di Donatella Di Bona, 29 anni, madre di Gabriel Feroleto il bambino morto ieri pomeriggio in locali Volla a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Ed è arrivata la svolta: l’ avrebbe ucciso la madre.

I carabinieri del colonnello Fabio Cagnazzo sin da subito hanno avuto dubbi sulla dinamica della morte del piccolo Gabriel. La madre, infatti, aveva parlato di un’auto pirata che aveva investito il piccolo, ma le indagini hanno portato in luce un’altra versione: lo avrebbe strangolato, durante una passeggiata in una stradina di fronte l’abitazione di famiglia. Il bambino voleva tornare dalla nonna, ma lei presa da un raptus do follia lo ha afferratto al collo fino a soffocarlo.