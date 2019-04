“Moreno traditore”, violenti scontri in Ecuador in difesa di Assange

Condividi

Ecuador – Migliaia di persone in marcia verso il palazzo presidenziale, scontri violenti con la polizia.

I manifestanti urlano contro Lenin Moreno chiamandolo “traditore”, mentre marciano verso Palazzo presidenziale e contestano il presidente che ha consegnato il giornalista Julian Assange alla polizia britannica.

Massive clashes between police in Ecuador🇪🇨 and pro-Assange protesters:

Protesters SLAMMED Lenin Moreno as a "traitor" as the reportedly thousands-strong rally marched on the presidential palace@Wikileaks pic.twitter.com/FwyJevkpC2

— Going Underground on RT (@Underground_RT) April 17, 2019