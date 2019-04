Il FMI studia altri modi per sottrarci denaro

Uno studio dello staff del Fondo Monetario Internazionale pubblicato lo scorso febbraio fa pensare che le autorità finanziarie siano pronte a svalutare il denaro per salvare il sistema finanziario da un crac imminente. Il rapporto, dal titolo Monetary Policy with Negative Interest Rates: Decoupling Cash from Electronic Money, propone di deprezzare il denaro fisico per consentire un ampio margine per tassi negativi.

Non è ovviamente una buona notizia, commenta l’agenzia statunitense Eir, e proprio per questo mette in guardia affinchè un secondo crac finanziario non colpisca di sorpresa come è accaduto undici anni fa.

L’imminenza di un secondo crac finanziario globale, più devastante di quello del 2008, preoccupa gli esperti finanziari. Recentemente il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha dichiarato al Forum Boao in Cina che a differenza del 2008, teme un collasso finanziario che verrà scatenato dalla recessione economica, e non il contrario. Le sue preoccupazioni riflettono il rischio che una serie di insolvenze delle imprese provocate dalla recessione innescherà un meccanismo di leva inversa nel settore dei derivati. Particolarmente a rischio è la bolla dei CLO, o Collateralized Loan Obligation, che sono titoli che hanno il debito societario come collaterale.