Riscaldamento globale, Greta a parlamento UE: ”agire, c’è poco tempo”

Condividi

STRASBURGO, 16 APR – “Mi aspetto che i politici agiscano ora perché non c’è molto tempo, abbiamo una finestra che non sarà aperta a lungo per fare qualcosa”: lo ha detto la minorenne svedese strumentallizata per il clima, Greta Thunberg, dopo avere incontrato al Parlamento europeo il presidente Antonio Tajani.

“Ai giovani – ha aggiunto – dico che dovete continuare perché state facendo un grande lavoro”. Con le manifestazioni sul clima , ha detto ancora, “hanno fatto la storia e dovrebbero esserne orgogliosi”. “I giovani – ha detto ancora Greta – possono fare molte cose per migliorare la situazione, in particolare per mettere pressione sulle persone al potere”. E in tal senso, “è essenziale votare alle elezioni europee”.