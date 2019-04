Sea Watch: indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli

Condividi

La Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati il premier Conte, il vicepremier Di Maio ed il ministro di Trasporti Toninelli per il caso Sea Watch. L’atto rientra nell’inchiesta per sequestro di persona aperta dal tribunale siciliano per il caso dei ritardi nell’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Sea Watch.

Tra gli indagati figura anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, di nuovo con l’accusa di sequestro di persona, coem in occasione dello sbarco della nave Diciotti. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha presentato la richiesta di archiviazione al Tribunale dei ministri di Catania, che entro 90 giorni dovrà pronunciarsi sulla questione.