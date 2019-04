Salvini: “A giugno pistola elettrica alle forze dell’ordine”

“A giugno arriva in dotazione delle forze dell’ordine la pistola elettrica”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in occasione della convention del partito nel Lazio.

Aumento pene per spacciatori

Salvini ha messo nel mirino anche gli spacciatori. “Aumentare le pene e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera” ha detto il ministro prima di aggiungere che “bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia” contro di loro.

