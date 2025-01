Bologna, in strada col taser: denunciato 18enne nordafricano

Li ha notati un agente della polizia locale che maneggiavano, come se fosse un giocattolo, un taser. Un diciottenne di origine nordafricana è stato denunciato ieri mattina dai poliziotti delle Volanti, che lo hanno individuato in via Emilia Levante, grazie alla segnalazione del collega della Locale, libero dal servizio.

L’agente si trovava all’interno di un’attività e, dalle vetrine, ha visto il gruppo di ragazzini dall’altra parte della strada. Osservandoli, ha notato che stavano maneggiando la pistola elettrica e, vista la pericolosità della situazione, ha immediatamente allertato la polizia. Gli agenti delle Volanti sono subito intervenuti sul posto, individuando il gruppetto: l’arma era in mano al diciottenne. Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato e la pistola elettrica sequestrata. www.ilrestodelcarlino.it