Bergoglio elogia il silenzio: “bisogna tacere, pregare, umiliarsi”

di Enzo Bonaiuto – – adnkronos – – Il silenzio coraggioso è l’atteggiamento da tenere di fronte alle fasi buie della vita. Papa Francesco lo sottolinea nell’omelia durante la celebrazione in piazza San Pietro della messa della Passione di Cristo, nella ‘Domenica delle Palme’. “Nei momenti di oscurità e grande tribolazione – raccomanda – bisogna tacere, avere il coraggio di tacere, purché sia un tacere mite e non rancoroso”.

Anche se “la mitezza del silenzio ci farà apparire ancora più deboli, più umiliati” tuttavia occorre “resistere in silenzio” però “mantenendo la posizione, con lo stesso atteggiamento di Gesù. Lui sa che non si tratta di mettere mano alla spada, ma di rimanere calmi e saldi nella fede. E’ l’ora di Dio e – spiega il Papa – nell’ora in cui Dio scende in battaglia, bisogna lasciarlo fare”. E “mentre attendiamo che il Signore venga e calmi la tempesta, con la nostra silenziosa testimonianza in preghiera diamo a noi stessi e agli altri ragione della speranza che è in noi: questo ci aiuterà a vivere nella santa tensione tra la memoria delle promesse, la realtà dell’accanimento presente nella croce e la speranza della risurrezione”.