Cremona: sindaco Pd vieta la messa per Mussolini e Farinacci

Condividi

Questa messa non s’ha da fare. Gianluca Galimberti, sindaco Pd di Cremona, ha posto il veto sulla messa in ricordo del cremonese Roberto Farinacci, segretario del Partito nazionale fascista fucilato dai partigiani il 28 aprile 1945, e di Benito Mussolini. Insomma, per decisione del primo cittadino, niente commemorazione per il gerarca fascista e per il Duce: la cerimonia era fissata per sabato 27 aprile.

Nonostante la netta presa di posizione del Comune gli organizzatori hanno fatto sapere che saranno presenti in ogni caso.