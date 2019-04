Selfie con droga e corna davanti ad auto della Polizia, stranieri arrestati

Condividi

‘SELFIE’ DAVANTI ALLA LAMBORGHINI DELLA POLIZIA CON LA DROGA IN TASCA

Bologna – Non si sa per ingenuità o per sfrontatezza, si sono scattati ‘selfie’ davanti alla Lamborghini della Polstrada, esposta in piazza Maggiore per la festa della Polizia, esibendo mazzette di banconote e con in tasca quasi un etto di droga. Ovviamente i due stranieri sono stati arrestati.

di Etv