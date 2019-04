Pugni a un carabiniere e danni all’auto di servizio, arrestato senegalese

Condividi

foto repertorio

Monza – Vimercate, pugno a un carabiniere e calci all’auto: arrestato senegalese – -Ha sferrato un pugno al volto a un carabiniere e ha perso il controllo, dando in escandescenze e devastando anche la vettura di servizio dell’Arma. E’ successo a Vimercate nella serata di lunedì quando i militari sono intervenuti presso la cooperativa Aeris per fermare un ragazzo di 23 anni, senegalese, pregiudicato, che aveva appena tentato di rubare una bicicletta.

A sventare il furto ci aveva pensato un addetto alla vigilanza che aveva allertato i carabinieri. Alla vista degli uomini in divisa però il 23enne ha perso il controllo e si è scagliato contro uno dei militari aggredendolo. La tensione è salita anche durante il trasporto in caserma perchè il giovane ha colpito con diversi calci anche l’auto della pattuglia e ha rotto il vetro del veicolo.







Nel parcheggio della caserma di via Santi Cosma e Damiano il 23enne si è avventato contro i militari presenti e per calmarlo i carabinieri hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino. Sedato e trasportato in ospedale a Vimercate, il giovane è stato poi dimesso.

In ospedale sono finiti anche l’addetto alla vigilanza della cooperativa e il carabiniere aggredito: entrambi sono stati medicati al pronto soccorso e hanno riportato una prognosi di sette giorni.

www.monzatoday.it