Julian Assange arrestato dalla polizia britannica

Momento del arresto a Julian Assange.pic.twitter.com/UPY17Fz0O9 — Àngel Marrades (@VonKoutli) April 11, 2019

Per il fondatore di Wikileaks, Julian Assange (giornalista, programmatore e attivista australiano), che ha soggiornato per otto anni, praticamente come prigioniero, nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, è arrivata una fine disastrosa.

Dopo che Wikileaks ha avvertito, la scorsa settimana, che l’Ecuador si stava preparando a revocare la protezione di Assange con la scusa di aver violato i termini, il giornalista è stato estromesso giovedì mattina ed è ora sotto la custodia della polizia britannica.

Assange è al momento in custodia alla stazione centrale di Scotland Yard e sarà portato al più presto davanti ai magistrati, riferisce la polizia londinese. Probabilmente sarà estradato negli Stati Uniti.