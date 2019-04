Italiana ‘depressa’ ricorre all’eutanasia in Svizzera, aperta inchiesta

Condividi

Istigazione al suicidio. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di una donna di 47 anni della provincia etnea che il 27 marzo ha fatto ricorso all’eutanasia in una clinica in Svizzera. La donna non era malata terminale, ma da tempo soffriva di depressione. Il gip di Catania, come ricostruisce il quotidiano La Verità, ha annullato un sequestro dei beni della donna.

Il caso era stato ricostruito anche dal quotidiano La Sicilia che aveva sottolineato come la donna non fosse una malata terminale, ma soffrisse di una forte depressione diagnosticata dall’Asp. La famiglia della donna aveva mostrato perplessità sulla sua decisione e, con l’ausilio di tre legali, ha presentato una denuncia ai carabinieri.