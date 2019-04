Arriva in Italia con finto matrimonio, viene scoperto e si dichiara gay. Ottiene la protezione

Aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dalla questura di Milano, ma lui non si è dato per vinto e alla fine un giudice di pace gli ha dato ragione. Il protagonista della vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, è un marocchino che ha raccontato di essere fuggito in Italia dopo che il fratello, una volta scoperta la sua omosessualità, aveva minacciato di denunciarlo (in Marocco l’omosessualità è infatti un crimine perseguibile con il carcere).

L’uomo era giunto nel nostro Paese con un visto per sposarsi. Un matrimonio di facciata per poter arrivare in Italia legalmente. Poi aveva ottenuto un permesso di soggiorno che però ha perso insieme al suo lavoro. Finché, dopo essere incappato in alcune denunce per falso in scrittura privata e diffamazione, si era visto recapitare un decreto di espulsione dalla Questura di Milano.