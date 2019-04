Trieste: immigrato rifiuta controllo e aggredisce carabiniere, arrestato

Trieste – Una domenica impegnativa per i Carabinieri di via Hermet: prima l’aggressione a pubblico ufficiale da parte di uno straniero irregolare, poi il furto d’auto da parte di un pluripregiudicato. Entrambi i colpevoli sono stati arrestati.

Nell’effettuare un controllo di routine all’interno del giardino pubblico in via Giulia sono stati notati alcuni stranieri che, alla vista dei militari, si sono immediatamente dati alla fuga per sottrarsi ai controlli. Uno degli uomini, N.F., raggiunto e bloccato dai Carabinieri, ha iniziato ad inveire contro di loro e ad aggredirli fisicamente, tanto che un militare ha riportato lesioni, fortunatamente non gravi.