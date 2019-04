Statue della Madonna rubate e fatte a pezzi nel Torinese

Torino – A Balangero c’è qualcuno che si diverte a rubare e a spaccare le statue delle Madonne presenti all’interno delle cappelle votive. Due gli episodi, nel volgere di pochissime ore, tra la notte di venerdì 5 e la giornata di sabato 6 aprile 2019.

A denunciare gli episodi sono gli stessi cittadini. Il primo è avvenuto in viale Copperi, proprio davanti al bar “La Pace”. Il secondo, invece, in borgata San Rocco. In entrambe le circostanze, le statue sono state spaccate in mille pezzi, sicuramente dopo essere state gettate a terra con violenza.