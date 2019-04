Bomba contro sede della Lega: indagati due marocchini

Si stringe il cercio sui violenti che lo scorso 6 gennaio hanno fatto saltare in aria il portone d’ingresso della sede della Lega di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Secondo i pm della procura di Nocera Inferiore, come riporta la Verità, si tratterebbe di due immigrati marocchini Abderrahim S. (41 anni) e di Moktar J. (37 anni), ora iscritti nel registro degli indagati per detenzione di esplosivi.

“È un attacco contro Matteo Salvini e contro la Lega” , aveva immediatamente denunciato Mariano Falcone, vicecoordinatore regionale e responsabile per Salerno della Lega. “Non ci sono state conseguenze gravi, ma se lo inseriamo nel contesto, quello che ci è accaduto è inquietante” . Gli attacchi contro le sedi della Lega sono quitidiani, non solo nel Salernitano.