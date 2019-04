Pinotti da’ lezioni di unità ed economia al governo

Dopo 6 anni di malgoverno Pd, che hanno devastato l’Italia, la ex ministra Pinotti, insignita della Legion d’Onore francese, sale sul pulpito ed attacca il governo per tentare di nascondere la responsabilità del suo partito.

“Si cerca di coprire la situazione drammatica in cui versa questo Paese: l’Italia è l’unica in UE a essere entrata ufficialmente in recessione”. Roberta Pinotti ad Agorà