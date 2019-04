Brexit, Camera dei Lord vota legge per il rinvio

Condividi

La Camera dei Lord britannica ha approvato la legge che forza la premier Theresa May a chiedere un rinvio della Brexit per evitare un’uscita dall’Ue senza accordo il 12 aprile. La stessa legge conferisce al Parlamento il potere di valutare e anche cambiare quella richiesta. La legge torna ora alla Camera dei Comuni per un ulteriore esame.

Condividi l'articolo