Radicali: legge popolare per far arrivare più immigrati in Italia

Condividi

La proposta di legge di iniziativa popolare ‘Ero straniero’ inizierà giovedì il suo iter in commissione Affari Costituzionali della Camera. Ad annuciarlo su Facebook è il deputato dei Radicali Riccardo Magi che rivendica il fatto che tale risultato sia arrivato con un voto unanime del Parlamento.

La proposta, partita su iniziativa dei Radicali italiani, punta a superare la legge Bossi-Fini. “Si tratta di un primo ma decisivo passo per tornare a parlare di inclusione e di canali legali di ingresso nel nostro Paese, senza demagogia e a partire da un’analisi seria e realistica del fenomeno”, spiega Magi. “Tra le proposte contenute nella legge – aggiunge l’esponente dei Radicali – l’introduzione di canali diversificati di ingresso per lavoro, di forme di regolarizzazione su base individuale degli stranieri già radicati nel territorio e misure per l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri“.