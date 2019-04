Violentò e picchiò la compagna fino a farla abortire, arrestato tunisino

Condividi

Un tunisino di 27 anni, latitante da oltre un anno e mezzo, è stato localizzato e arrestato questa mattina nei boschi tra Solaro e Cesate (MI) dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Su di lui pendeva un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel mese di agosto 2018 dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio per maltrattamenti contro persone conviventi, procurata interruzione di gravidanza e violenza sessuale pluriaggravata, reati commessi ai danni della ex compagna di 22 anni.

Le indagini degli investigatori del Commissariato avevano dimostrato che lo straniero, tra il 2015 e il 2017, aveva sottoposto la ragazza a continui maltrattamenti consistiti in percosse – che in due occasioni avevano procurato l’interruzione dello stato di gravidanza della giovane – gravi minacce, violenze sessuali, “sequestri” tra le mura di casa e “perquisizioni personali” dettate dal sospetto che la vittima volesse sottrarre della droga. Il tutto infatti era maturato in un contesto di degrado, indigenza e tossicodipendenza di entrambi, che all’epoca dei fatti vivevano in una casa abbandonata in via Biagio Bellotti a Busto Arsizio approvvigionandosi quotidianamente di sostanze stupefacenti nei boschi del circondario. Episodi continuati anche dopo che la vittima, rimasta nuovamente incinta, era finalmente riuscita a fuggire trovando riparo presso l’abitazione familiare in un’altra provincia della Lombardia.