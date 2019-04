Prenota un’auto Uber ma sale su quella sbagliata: 21enne uccisa

Era uscita per trascorrere una serata in compagnia degli amici. Poi alle 2 di notte aveva prenotato un’auto Uber per tornare a casa. Ma da quel momento, di Samantha Josephson si sono perse le tracce. La 21enne, che studiava scienze politiche all’Università della South Carolina, è salita su una Chevrolet Impala pensando fosse la macchina prenotata. Alla guida però non c’era un autista Uber.

Come riporta il Corriere, sono stati gli amici a dare l’allarme, insospettiti perché la mattina non era ancora tornata a casa. Così sono iniziate le ricerche e il pomeriggio successivo il cadavere della giovane è stato trovato in un bosco a pochi chilometri di distanza da dove era scomparsa.