“Tu non puoi pensare e dire queste cose”, a Milano il Soviet Supremo di Sala

Che c’entrano l’aborto, le Dat e le Unioni civili con i requisiti per ristrutturare un immobile a Milano? Ce lo siamo chiesti appena abbiamo appreso che la giunta piddina del Municipio 3, lo scorso 13 marzo, ha inserito nella delibera avente oggetto “Linee di indirizzo particolareggiate per bando spazio ex Samarcanda in viale Lombardia” (un ex negozio nel complesso popolare Mm di viale Lombardia 65) alcuni a dir poco singolari paletti: non saranno ammessi alla partecipazione del bando «soggetti impegnati in iniziative di contrasto della legge 22 maggio 1978, n. 194, soggetti impegnati in iniziative di contrasto della legge 22 dicembre 2017, n. 219, soggetti impegnati in iniziative di contrasto della legge 20 maggio 2016, n. 76». In altre parole, viene bandito dallo spazio pubblico chiunque sia contrario all’aborto, alle Dat o alle Unioni civili e che, pur all’interno delle leggi democraticamente approvate dal Parlamento, abbia promosso iniziative per il miglioramento o il superamento di tali leggi.

AMICONE SVEGLIA PALAZZO MARINO – – La giunta pare trincerarsi dietro al daspo antifascista introdotto dal Comune nell’aprile del 2018, che impegna a «riconoscere e rispettare i princìpi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali».