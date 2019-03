Elezioni Turchia: arrestati candidati curdi

ISTANBUL, 30 MAR – Blitz contro esponenti del partito filo-curdo Hdp in Turchia alla vigilia delle elezioni amministrative, che domani si svolgeranno in tutto il Paese. Almeno 53 membri del partito, tra cui diversi candidati ai consigli comunali, sono finiti in manette in raid condotti la scorsa notte in 127 abitazioni di diversi quartieri di Istanbul, secondo quanto denuncia lo stesso Hdp.

Come avviene regolarmente, l‘operazione è presentata dai media locali come un intervento anti-terrorismo. Il presidente Recep Tayyip Erdogan accusa il partito di sostegno ai “terroristi” del Pkk, ma l’Hdp ha sempre respinto ogni addebito. Un centinaio di suoi sindaci sono stati rimossi in questi anni dal governo centrale con queste accuse, e decine di loro sono tuttora in carcere, come anche una decina di deputati. (ANSA)