Bergoglio in Marocco promuove islam ‘moderato’ e immigrazione

Papa Francesco ha detto sabato che la situazione dei migranti è “una ferita che grida al cielo” e che non potrebbe mai essere guarita da barriere fisiche. Iniziando una visita di due giorni in Marocco, ha anche sostenuto gli sforzi del re marocchino Mohammed VI di diffondere una forma di islam che promuove il dialogo interreligioso e rifiuta la violenza in nome di Dio.

Negli ultimi mesi, la migrazione è di nuovo salita alla ribalta dei dibattiti politici nazionali in numerosi paesi nordafricani ed europei e negli Stati Uniti. “La questione della migrazione non sarà mai risolta sollevando barriere, fomentando la paura degli altri o negando assistenza a coloro che aspirano legittimamente a una vita migliore per se stessi e le loro famiglie“, ha detto Bergoglio duarante la cerimonia di benvenuto. “Sappiamo anche che il consolidamento della vera pace passa attraverso la ricerca della giustizia sociale, che è indispensabile per correggere gli squilibri economici e le agitazioni politiche che hanno sempre avuto un ruolo importante nel generare conflitti e minacciare l’intera umanità“, ha detto.