Costa d’Avorio: 85% dei migranti che partono ha un lavoro in patria

“L’85 per cento degli ivoriani prima di partire lascia un impiego, o una fonte di reddito, nel luogo d’origine”: cosi’ all’agenzia ‘Dire’ Goita Insiata Ouattara, dirigente del ministero della Costa d’Avorio per l’Integrazione africana e la diaspora.. Da cosa scappano i migranti? Ve lo dice il loro Ministero. Partono per inseguire un’illusione di cercare qualcosa di meglio