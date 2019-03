Frosinone: sequestra 15 persone nella Curia, arrestato ghanese

La Squadra Volante della Questura, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un 25enne ghanese, che dovrà rispondere di sequestro di persona ai fini dell’estorsione, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Come ricostruito dagli agenti, intervenuti in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza 113, il giovane aveva sequestrato 15 persone presenti presso la Curia Vescovile, sita in Viale Volsci, nella parte bassa del capoluogo. Il gesto era finalizzato ad estorcere denaro.