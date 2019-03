Salvini: “Sì alla cittadinanza a Ramy”

Via libera di Salvini alla concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il ragazzo 13enne che, insieme all’italiano Riccardo, ha contribuito a salvare la vita ai passeggeri del pullman dato alle fiamme dal sengalese Sy nei pressi di San Donato Milanese. Per me “è sì alla cittadinanza a Ramy – ha detto il vicepremier nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show – È come se fosse mio figlio“.

Il ministro dell’Interno ha poi invitato al Viminale 5 ragazzi della scuola Media “Vailati” e 12 carabinieri, che sono stati coinvolti nell’incendio dello Scuolabus, sulla strada Paullese. Lo fanno sapere fonti del ministero.