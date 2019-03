Padre di Ramy: non voglio la cittadinanza, i giornalisti mi hanno detto di dirlo

‘Ramy è stato strumentalizzato” – video! all’aeroporto di Milano Francesca Chaoqui intravede il ragazzino con il padre, che le confessa candidamente che lui non aveva nessuna intenzione di chiedere lo ius soli e il diritto di cittadinanza per il figlio: sono stati i giornalisti a farglielo dire – “sono qua da 18 anni, non l’ho mai chiesta prima. Voglio solo vivere tranquillo” dagospia.com

