Ong, Casarini è indagato: Orfini e Fratoianni lo ricevono a Montecitorio

Condividi

Nell’occhio del ciclone per il caso della nave Mare Jonio, Luca Casarini ha fatto un salto alla Camera dei Deputati per un pranzo, un caffé e una chiacchierata con l’ex presidente del Pd Matteo Orfini e il deputato di Liberi e Ugiali Nicola Fratoianni.

Casarini, ex leader No Global, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di rifiuto di obbedire all’ordine imposto dalle autorità di arrestare l’imbarcazione, ha spiegato candidamente: “Sono venuto a prendere un caffè con un po’ di amici”. E dopo l’incontro in Transatlantico, il leader antagonista è andato alla buvette per un caffè con Fratoianni, come riporta Il Mattino: “Sì, l’ho invitato io, abbiamo fatto il punto sulla situazione. La Lega ha qualcosa da ridire? La dicesse in Aula…“.