Emilia Romagna: consigliere Facci spiega la legge contro Famiglia e Libertà

Il consigliere regionale Avv. Michele Facci (MSN) parla all’evento: “Emilia Romagna in Marcia per la Vita” assieme al segretario regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo e ai consiglieri regionali Andrea Galli (Forza Italia) e Daniele Marchetti (Lega per Salvini).