Bannon: nessun leader sovranista europeo vuole lasciare la UE

ROMA – “Nessuno dei leader sovranisti in Europa con cui ho parlato vuole uscire dall’Ue. Non è come la Gran Bretagna. Vogliono un’Europa delle nazioni”, lo ha sottolineato l’ex stratega di Donald Trump e guru sovranista Steve Bannon.

“Continueranno le discussioni sull’immigrazione, ma non sarà la dissoluzione dell’Ue – ha aggiunto – si comincerà però a vedere deregulation e con il tempo sempre più cambiamenti con poteri che torneranno ai paesi membri”. ansa europa

