Napoli: mamma con bambini picchiata e rapinata, arrestati gambiani

Condividi

Sono di nazionalità gambiana i due giovani rapinatori arrestati dalla polizia a Napoli nella giornata di ieri. Gli extracomunitari, di 19 e 27 anni, hanno aggredito una mamma intenta a passeggiare con i bambini piccoli per rubarle il telefonino. La donna ha subito anche le percosse da parte degli immigrati e solo l’intervento dei poliziotti ha evitato il peggio.

Gli agenti, durante i consueti pattugliamenti sul territorio, transitando in via Marvasi, angolo Corso Umberto, hanno udito le urla di una donna che indicava due giovani di colore che si allontanavano di corsa alla vista della volante, in direzione di Corso Garibaldi. I poliziotti, unitamente ad un’altra pattuglia, prontamente intervenuta, hanno bloccato i due malviventi.