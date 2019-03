Condividi

Il religioso palestinese Abu Taqi Al-Din Al-Dari nella moschea Al-Aqsa (Gerusalemme): ”la Francia diventerà un paese islamico attraverso la Jihad; L’intero mondo sarà soggetto alla regola islamica”. Secondo il religioso, i musulmani hanno bisogno di uno stato che consenta loro di trasmettere il messaggio dell’Islam al mondo occidentale. Per sostenere la sua affermazione, cioé che la cultura musulmana potrebbe prendere il sopravvento, ha citato l’esempio dell’impero ottomano, che ha dominato gran parte dell’Europa sud-orientale fino al 19 ° secolo.

Il religioso palestinese Abu Taqi Al-Din Al-Dari si è rivolto ai fedeli di Al-Aqsa, sostenendo che la jihad trasformerà la Francia in uno stato islamico. Il video del suo discorso è stato caricato online a metà marzo. “La Francia diventerà un paese islamico attraverso il jihad, il mondo intero sarà soggetto al dominio islamico”, ha detto il religioso.







Abu Taqi Al-Din Al-Dari ha anche espresso il suo punto di vista sui diversi atteggiamenti nei confronti del matrimonio, affermando che i giovani francesi e tedeschi tendono a non optare per il matrimonio e non cercano di sistemarsi, mentre i musulmani valutano tali unità tra le coppie. Pertanto, il chierico suppone che entro il 2050 la Francia sarà abitata principalmente da musulmani, piuttosto che dai francesi.

Lo sceicco Taqi Al-Din ha aggiunto che il mondo intero sarà assogettato all’Islam in tre modi: la gente si convertirà all’Islam, sarà costretta a pagare la tassa della jizya o sarà combattuta per il bene di Allah.

I commenti del religioso arrivano dopo che Europol ha affermato che il jihadismo ha rappresentato le forme più gravi di attività terroristica nell’UE.

sputniknews.com