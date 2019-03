Caporalato e immigrazione clandestina, 18 denunciati

ROSETO CAPO SPULICO (COSENZA), 25 MAR – Diciotto persone, tra cui tre proprietari di aziende site in Basilicata e 7 lavoratori stranieri non in regola sono state denunciate in stato di libertà dalla Guardia di finanza di Montegiordano nell’ambito di un’operazione contro il caporalato e l’immigrazione clandestina.

I finanzieri, durante un’attività di controllo nell’area urbana di Roseto Capo Spulico, hanno identificato 56 migranti reclutati in violazione dei contratti di lavoro e privi di permesso di soggiorno tra pachistani, nigeriani, bulgari e romeni, trovati all’interno di sette furgoni dentro ai quali erano stipati, qualcuno anche nel vano portabagagli, in condizioni degradanti.