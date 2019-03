Milano: il Pd propone corsi di hip pop e graffiti per i Rom

“INVECE DI CHIUDERE I CAMPI ROM, IL PD PROPONE BALLI E GRAFFITI

In uno dei campi rom con maggior delinquenza a Milano e dove i bambini non vanno a scuola, il Pd propone progetti per l’educazione dei minori con dei corsi di hip hop e street art, oltre ad organizzare delle chiacchierate attorno al tè con le donne. RIDICOLI!”

Lo scrive Silvia Sardone (Gruppo misto) su Facebook.