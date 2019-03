Caccia russi intercettano 2 bombardieri strategici Usa sul Mar Baltico

Condividi

Un bombardiere strategico dell’Aeronautica USA si è avvicinato ai confini della regione di Kaliningrad, secondo i dati forniti dalla risorsa di monitoraggio Plane Radar.

Le autorità russe hanno confermato che lo Stratofortress B-52H ha innestato una grande provocazione da ottomila metri, simulando un attacco nucleare alla flotta del Baltico.

Un gruppo di caccia russi Su-27 hanno intercettato due bombardieri strategici statunitensi B-52H sul Mar Baltico due volte nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa russo in una dichiarazione ripresa dai media russi.







“I velivoli russi Su-27 hanno affiancato i bombardieri B-52H della Us Air Force, volando nello spazio aereo sulle acque neutrali del Mar Baltico, due volte nelle ultime 24 ore”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che i jet russi non avrebbero consentito ai jet statunitensi di avvicinarsi al confine russo. Il ministero ha osservato che dal 14 marzo, i bombardieri strategici in dotazione all’Aeronautica militare Usa hanno già effettuato sette voli sul Mar Baltico. Agenzia Nova