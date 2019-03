Tunisia, “condizioni deplorevoli”: chiude campo profughi gestito da Unhcr e Mezzaluna Rossa

A causa del sovraffollamento e delle condizioni di vita deplorevoli per gli ospiti, il ministro tunisino delle Relazioni con le istanze Costituzionali, la società civile e le organizzazioni dei diritti dell’Uomo, Fadhel Mahfoud, ha annunciato oggi l’imminente chiusura del centro per migranti, rifugiati e richiedenti asilo di Medenine.

“Le condizioni di questo centro sono inumane e sarà dunque chiuso subito. Dobbiamo trovare soluzioni per permettere ai migranti e ai rifugiati di vivere degnamente”, ha detto il ministro durante una visita di lavoro a Medenine, aggiungendo che la posizione del centro, situato in un quartiere residenziale, tra una scuola superiore e un foyer per studentesse è inappropriata e ciò crea problemi con la popolazione residente che ha già chiesto alle autorità locali di cercare un’altra sede idonea per ospitare i migranti.