Macron: ‘la Tav è un tema italiano, non ho tempo da perdere’

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice Ue stasera a Bruxelles, di non avere “tempo da perdere” per discutere “temi di divisione nazionale” all’interno del Consiglio europeo, con riferimento all’incontro bilaterale che avrà domani mattina, sempre a Bruxelles, con il premier italiano Giuseppe Conte, in cui si dovrebbe affrontare in particolare la questione della Tav Torino-Lione.

Alla domanda su quali siano gli scenari della discussione di domanio con Conte sulla Tav, Macron ha risposto: “La Francia ha sempre avuto la stessa posizione, questo ora è un problmea italo-italiano”.