Ong, Casarini: «Se chiudono i porti chiameremo la gente in piazza»

Luca Casarini, veneziano, ex leader no global del centro sociale Rivolta, da sette anni vive a Palermo con i due figli e la moglie, figlia di Toni Negri. La sua ong Mediterranea, ha attrezzato un vecchio rimorchiatore, che batte bandiera italiana come nave per prelevare clandestini ed ora intende avviare una prova di forza con il ministro Salvini. «Se ci chiudono i porti chiameremo la gente in piazza» ha annunciato Casarini.

La Mare Jonio ha “casualmente” ha incontrato un gommone in avaria a circa 40 miglia dalle coste libiche ed ha prelevato i 49 migranti che si trovavano a bordo. Il cosidetto “salvataggio” di Casarini è avvenuto a poca distanza dalle coste libiche e l’autorità competente sarebbe stata la Libia.