Nave di Casarini, De Magistris: “vi aspettiamo a Napoli”

«Portiamo fortuna. Dopo che Mediterranea ha issato sulla nave la bandiera napoletana si sono salvate vite umane, tra cui molti minorenni. Napoli ha un cuore immenso, vi aspettiamo a Napoli, porto sempre aperto per sorelle e fratelli in pericolo, porto chiuso per trafficanti di esseri umani. Grazie alle ong testimoni di giustizia!»

E’ il testo del post che il Sindaco de Magistris ha pubblicato su Facebook in riferimento alla nave bloccata a Lampedusa.